Анкара, , 19:08 — REGNUM Сообщения об отправке Турцией в Карабах джихадистских боевиков из Сирии являются «черной пропагандой», заявил 29 сентября пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

Напомним, заявление о переброске Турцией боевиков из Сирии ранее было сделано послом Армении в России Варданом Тоганяном, а также об этом заявил один из лидеров оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикёз.

«В России и Иране вышли новости о том, что Турция якобы туда отправляет джихадистов. Это повторил замглавы Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикёз. Мы ждали, одумается ли он. Почему в партии не осудили это? Как можно безмолвно смотреть на такую черную пропаганду? Печально, когда этим занимаются собственные граждане», — заявил Челик.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные бои с массированным применением артиллерии, танков, беспилотников и авиации.

В Армении и Нагорно-Карабахской Республике объявлено военное положение и мобилизация резервистов.

В Азербайджане также введено военное положение в ряде городов и регионов республики, заявлено о частичной мобилизации.

Турция заявила, что окажет Азербайджану любую поддержку, которую запросит Баку.

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