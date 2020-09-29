Токио, , 19:03 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 29 сентября встретился с семьями японских граждан, похищенных Северной Кореей в 1970-х, 1980-х годах, сообщает информационное агентство Kyodo. Они рассказали премьер-министру о том, как для них важно возвращение близких.

Напомним, Ёсихидэ Суга, вступивший в должность премьер-министра 16 сентября, заявил, что новое правительство приложит все усилия, чтобы вернуть жертв похищения. Эта позиция является продолжением политики Синдзо Абэ.

Люди пожилого возраста не теряют надежды вновь увидеться со своими детьми, мужьями и жёнами, братьями и сёстрами, о которых им ничего не известно в течение уже нескольких десятилетий.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём первом обращении к Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе Суга сказал, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий. Кроме того, в ходе переговоров с лидерами других стран Суга настойчиво просил о сотрудничестве в решении этой проблемы.

Токио официально признаёт 17 человек, похищенных Северной Кореей. Из них пятеро вернулось на родину в 2002 году. Однако Пхеньян утверждает, что проблема с похищенными уже решена, заявив, что восемь человек погибли, а остальные четверо никогда не въезжали в Северную Корею.