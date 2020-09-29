Баку, , 18:51 — REGNUM Напомним, 29 сентября минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 атаковал и сбил в армянском воздушном пространстве штурмовик Су-25 ВВС Армении.

По утверждению минобороны Армении, во время атаки турецкий истребитель углубился на 60 км в воздушное пространство страны.

В Баку назвали это сообщение дезинформацией и пропагандой, а в Анкаре заявили, что их ВВС не атаковали армянских самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются бои с применением артиллерии, танков, авиации и беспилотников.

Обе стороны несут потери, счёт убитых и раненых уже перевалил за несколько сот человек.

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