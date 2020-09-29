Киев, , 18:52 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти по итогам общения сегодня, 29 сентября, с первым заместителем главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Витольдом Фокиным принял решение добиваться увольнения последнего.

Об этом заявили депутаты, представляющие данный комитет, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, парламентарии намерены инициировать принятие постановления об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому «по недопущению предательства национальных интересов в ходе осуществления политико-дипломатических мер для прекращения продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

«Комитет проголосовал за инициирование постановления об обращении Рады к президенту с требованием, помимо других, уволить господина Фокина из контактной группы», — уточнил член комитета, депутат Дмитрий Гурин.

«Требовать у дипломата, представляющего Украину в переговорном процессе, повторения политических клише в стиле «российско-украинская война», «Крым чей?» и так далее — это просто уничтожать его эффективность и лишать его переговорного мандата. О чем он сможет говорить в Минске и кто его будет слушать после этого?» — комментирует итоги заседания комитета украинский политолог Руслан Бортник.

Эксперт отмечает, что вообще депутаты Рады «пришли не по адресу», и если они недовольны ходом переговоров, то должны обратиться в офис президента и оценить официальные директивы для участников переговорной группы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня фракция «Голос» уже инициировала сбор подписей депутатов в поддержку увольнения Фокина. После этого первый премьер Украины выступил на заседании комитета Рады и сделал там очередные резонансные заявления.