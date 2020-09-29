Ереван, , 18:35 — REGNUM В Нагорном Карабахе силы обороны Арцаха за три часа вывели из строя 12 азербайджанских танков, заявила 29 сентября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

По её данным, азербайджанские военные пытаются атаковать на северном и северо-восточном направлениях при поддержке бронетехники.

«Интенсивные боевые действия по всему периметру линии соприкосновения продолжаются. Противник с применением бронетехники предпринял атаки на северном и северо-восточном направлениях. Подразделения Армии обороны ведут успешные бои. За прошедшие три часа противник потерял 12 танков», — написала Степанян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются бои с применением артиллерии, танков, авиации и беспилотников.

Обе стороны несут потери не только среди военнослужащих, но и среди мирных жителей.

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