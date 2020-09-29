Минск, , 17:58 — REGNUM Официальный Минск считает, что встреча экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с французским лидером Эммануэлем Макроном не имеет никакого практического смысла, как и прочие подобные контакты. Об этом заявили 29 сентября в МИД Белоруссии.

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"С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», — говорится в распространённом заявлении пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза.

Представитель МИД Белоруссии отметил, что «в дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы», и эти инструменты «гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу».

Как передавало ИА REGNUM, в ходе состоявшейся утром 29 сентября в Вильнюсе встречи Эммануэля Макрона и Светланы Тихановской француский президент пообещал оказать содействие со стороны Парижа в организации диалога по разрешению политического кризиса в Белоруссии.

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