Баку, 29 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Сообщения Минобороны Армении о гибели штурмовика Су-25 в результате атаки турецкого истребителя F-16 являются ложью, заявил 29 сентября глава пресс-службы военного ведомства Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
По его словам, это «фантазия армянской военной пропагандистской машины».
«Информация армянских СМИ ложь и очередная фантазия армянской военной пропагандистской машины», — заявил Даргяхлы.
Ранее с подобным опровержением выступила Турция.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении в воздушном пространстве страны.
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