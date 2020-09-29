Киев, , 17:56 — REGNUM Первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Витольд Фокин продолжает настаивать на всеобщей амнистии для участников боевых действий.

Об этом он заявил сегодня, 29 сентября, на заседании комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти.

Первый премьер Украины подчеркнул, что амнистия должна быть всеобщей, «и только тогда она имеет какой-то смысл». При этом все преступники, совершившие тяжелые правонарушения, должны быть наказаны согласно законам Украины и в соответствии с международным правом.

Фокин заявил, что всеобщая амнистия «деморализует противника», но не пояснил, что он имеет ввиду.

«Тем самым сохраняет сотни и тысячи жизней наших воинов, сохраняет их здоровье», — добавил представитель Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из первых интервью после назначения на должность Фокин заявлял, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса, за что сразу был подвергнут жесткой критике из патриотического лагеря.