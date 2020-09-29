Минск, , 17:55 — REGNUM Российские военные, участвовавшие в учениях «Славянское братство — 2020» в Белоруссии, отправились в Россию, сообщили 29 сентября в белорусском минобороны.

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Личный состав и вооружения отправились в Россию по железной дороге. Погрузка военной техники проведена вблизи Гожского полигона.

«Союзников провожали в путь домой военнослужащие Гродненского гарнизона, принимавшие участие в обеспечении погрузки, — говорится в сообщении. — Это и личный состав Гродненской военной комендатуры, и гвардейцы 6 омбр, и представители комендатуры военных сообщений железнодорожного участка и станции Гродно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совместно российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020» продлились две недели. Манёвры проходили на территории Белоруссии. С российской стороны в них участвовали военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

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