Анкара, 29 сентября 2020, 17:44 — REGNUM Турция опровергает заявления минобороны Армении о том, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, сообщает 29 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на главу департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.
В интервью агентству Алтун заявил, что утверждения об этом инциденте «совершенно неверны».
Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявил, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25 в воздушном пространстве Армении.
Лётчик штурмовика при этом погиб.
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