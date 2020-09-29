Париж, , 17:29 — REGNUM О совместных усилиях Франции, России и США по решению нагорно-карабахской проблемы заявили 29 сентября во французском Национальном собрании.

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Заявление в нижней палате французского парламента сделал министр Франк Ристер, являющийся делегатом при министре по делам Европы и иностранных дел Франции.

Ристер «Франция вместе с двумя другими сопредседателями Минской группы — РФ и США — продолжает контакты со сторонами конфликта, чтобы добиться прекращения огня и возобновления переговоров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война между ВС Армении и ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе продолжается третий день. Турция выступает на стороне Баку.

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