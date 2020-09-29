Минск, , 17:27 — REGNUM «В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения», — заявил 29 сентября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя состоявшиеся в Вильнюсе переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с представительницей белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Ранее на эту тему: «Мельчает Европа» — в сети обсудили скорую встречу Макрона с Тихановской

Глаз обратил внимание на практический выход состоявшейся 29 сентября встречи, заявив: «Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла. В дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы. Эти инструменты гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу».

Читайте новости сюжета: Восточное партнерство

Напомним, Светлана Тихановская участвовала в августовских выборах президента Белоруссии вместо своего мужа, которого по распоряжению Александра Лукашенко посадили в следственный изолятор после провокации милиционеров и проститутки. Незадолго до голосования Тихановская эвакуировала детей в Евросоюз и покинула Белоруссию после того, как спецслужбы принудили её записать в Центризбиркоме обращение к манифестантам с призывом прекратить протестные выступления.

Также читайте аналитику сюжета: Белорусская многовекторность