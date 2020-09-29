Киев, , 17:26 — REGNUM Первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Витольд Фокин обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в том, что конфликт не удавалось решить ранее.

Об этом он заявил сегодня, 29 сентября, на заседании комитета Рады по вопросам организации государственной власти.

«Я буду откровенным… гарант конституции в то время (Петр Порошенко) больше заботился о собственных интересах, о собственном авторитете, а не о судьбе государства и своего народа. Он больше думал о том, чтобы пожать руку чиновникам мирового уровня, и я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела», — отметил Фокин.

Еще одна причина «пробуксовки» в урегулировании конфликта состоит в том, что Минские договоренности по Донбассу не являются нормативно-правовым актом, «то есть они не обязательны для выполнения». Вместе с тем он добавил, что никакой альтернативы минским соглашениям на сегодняшний день в принципе не существует.

ИА REGNUM напоминает, что 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украиныдля участия в контактной группе первого премьер-министра страны Витольда Фокина. Сейчас ряд фракций Рады пытается добиться отзыва Фокина с занимаемой должности. Первый премьер Украины за это время сделал целый ряд резонансных заявлений по Донбассу, но всегда подчеркивал, что это его личное мнение, а не официальная государственная позиция.