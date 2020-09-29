Ереван, , 17:24 — REGNUM Штурмовик Cу-25 ВВС Армении сбит в воздушном пространстве страны турецким истребителем F-16, сообщает 29 сентября на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

По её данным, лётчик погиб.

Уточняется, что истребитель F-16 ВВС Турции взлетел с аэродрома возле азербайджанского города Гянджа и обеспечивал действия авиации и беспилотников Азербайджанской Республики, которые наносили воздушные удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк на территории Армении.

По некоторым данным, истребитель F-16 ВВС Турции произвел пуск ракеты по штурмовику Су-25, оставаясь в воздушном пространстве Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные бои, в результате которых стороны несут ощутимые потери.

В Нагорно-Карабахской Республике и в Армении объявлено военное положение и начата мобилизация резервистов. Азербайджан также ввел военное положение в ряде городов и регионов республики, объявив о частичной мобилизации.

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