Москва, , 17:25 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в научно-технической, торгово-экономической и социально-культурной сферах было подписано между правительством Башкирии и правительством Белоруссии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Москве 29 сентября глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России.

По его словам, Белоруссия входит в тройку ведущих торговых партнеров Башкирии. Идет активное сотрудничество в машиностроении, АПК, промышленной кооперации. Кроме этого, совместно производится сельскохозяйственная техника. Правительство региона заинтересовано в сохранении этих экономических связей.

Глава региона отметил, что в Башкирии проживают порядка 18 тысяч белорусов. Руководство республики помогает им сохранить традиции, а также создает условия для обучения на их родном языке.

Сообщается, что на пленарном заседании было подписано соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Башкирии Радий Хабиров и заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко.

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