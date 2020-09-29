Лондон, , 17:14 — REGNUM Власти Великобритании приняли решение о введении персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё ряда высокопоставленных белорусских чиновников. Об этом сообщило 29 сентября министерство иностранных дел Соединённого Королевства.

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Всего в санкционный список включены восемь человек. В их числе сын главы республики Виктор Лукашенко.

Согласно сообщению британского внешнеполитического ведомства, аналогичные меры также вводит Канада.