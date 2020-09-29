История вопроса

Уход из жизни крупных политических деятелей всегда вызывает некоторый резонанс в обществе, даже в тех случаях, когда карьера политика завершилась достаточно давно.

В зависимости от характера политической системы и занимаемого в ней места, смерть действующего политика, занимающего высокое положение, может привести к значительным политическим осложнениям и даже изменению политического курса государства. Обычно серьёзные политические осложнения вызывает смерть действующего политика в результате насильственных действий или при неясных обстоятельствах, позволяющих предполагать такое.

Кончина политика из прошлой эпохи вызывает всплеск интереса к тому времени.

