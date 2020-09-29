Сент-Пол, США, 29 сентября 2020, 17:13 — REGNUM Эмир Кувейта Сабах IV скончался в одной из клиник Соединенных Штатов, 29 сентября сообщает агентство Reuters.
Известно, что шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на лечении в больнице в штате Миннесота. Смерть шейха уже подтверждена официально.
91-летний Сабах IV, занимавший престол с 2006 года, являлся старейшим правителем в мире на данный момент. Сменить его на посту может 83-летний кронпринц шейх Наваф аль-Ахмад ас-Сабах.
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