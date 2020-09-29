29 сентября 2020 | Время чтения 7 мин

Чем конкретно недовольны депутаты, инициировавшие отставку губернатора республики Алтай Олега Хорохордина? По словам одного из авторов инициативы Сергея Кухтуекова, губернатор действует в интересах узкого круга облачённых финансами и властью людей, тогда как простые люди продолжают бедствовать. Более того, началось наступление на заповедные места. Особую циничность представляет собой рассказ о том, как «дарили» школьные автобусы.

Светлана Шаповалова, , 17:44 — REGNUM Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин уже спустя год нахождения в кресле главы региона, удостоился процедуры импичмента. Её инициировали 14 депутатов местного парламента. Один из подписавшихся — Сергей Кухтуеков — в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал, чем конкретно не устраивает избирателей работа первого лица.

Алтайский край Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие претензии сводятся к тому, что серьезные предвыборные обещания оказались пустыми словами, губернатор действует в интересах узкого круга облачённых финансами и властью людей, тогда как простые люди продолжают бедствовать и терпеть неудобства из-за плохих дорог и высоких цен на электроэнергию.

Более того, началось наступление на заповедные места: миллиарды федеральных денег идут на постройку дороги к Каракольским озёрам, которые, по свидетельству депутатов, потеряли статус особо охраняемой природной территории именно при губернаторе Хорхордине.

Особую циничность представляет собой рассказ депутата о том, как «дарили» школьные автобусы.

ИА REGNUM: Сергей, расскажите что у вас происходит?

Сергей Кухтуеков: Мы начали процедуру отзыва мандата главы республики. На первом этапе она включает в себя выражение недоверия главе республики, его высказали 14 депутатов местного парламента. Есть обоснование этого обращения, есть подписи. Мы в торжественной обстановке передали их спикеру парламента. Дальше будут собираться комитеты парламента, обсуждать этот вопрос, решение о созыве или несозыве внеочередной сессии. Либо этот вопрос вынесут на внеочередную сессию. Решение будет принимать Президиум государственного собрания.

После этого вопрос попадает на сессию, тайное голосование, и если как минимум 28 человек проголосуют за отставку главы, то парламент направляет обращение президенту Российской Федерации и уже глава государства принимает окончательное решение в этом вопросе. Глава республики, не дожидаясь этого, может самостоятельно заявить о своей отставке.

Если президент не принимает решение об отставке, то парламент вправе все повторить. И если всё повторится во второй раз, то тогда президент обязан освободить от занимаемой должности главу региона. Вот такой у нас закон и регламент именно по этому вопросу.

ИА REGNUM: Каковы главные претензии к действующему губернатору?

Сергей Кухтуеков: Основных причин — несколько. Со времени избрания губернатора прошёл год. Когда он избирался, то привозил очень много столичных министров, давал много серьезных обещаний. Нам рисовали золотые горы. Одно из очень важных обещаний касалось снижения тарифов на электрическую энергию — этого события мы ждали долгие годы. Наш регион с 2011 г. находится в энергетической блокаде. Именно тогда нам в разы подняли плату за электричество, экономика региона постепенно стала разоряться, стала неконкурентоспособной, с большими издержками. Губернатор это обещание не сдержал. Кроме того, когда депутаты стали задавать вопросы и предъявлять претензии о невыполненных обещаниях, губернатор сказал: «Скажите, как снизить, я снижу». Это было заявлено в прямом эфире на сессии парламента.

ИА REGNUM: То есть глава проявил некомпетентность?

Сергей Кухтуеков: Я не знаю, как это назвать, но губернатору нужно было все кабинеты обтоптать, хоть на колени встать, но выполнить обещания, данные избирателям. Народ не может ждать, это очень тяжело. В Иркутске стоимость 1 кВт электроэнергии для юридических лиц — 1,10 руб. а у нас 7,50−8 руб. У нас самый бедный регион в Сибири, но самый высокий энерготариф. Если эту проблему не решить, мы никогда из бедности не вылезем.

Помимо этого у народа сложилось впечатление, что новый глава действует в интересах узкого круга лиц, которые обладают серьезными финансовыми ресурсами и серьезными властными возможностями. Без общественных слушаний, тратя огромные федеральные деньги из республиканского бюджета, принято решение о строительстве дороги до Каракольских озёр. До того момента, как губернатор пришел к власти, это была особо охраняемая природная территория. Но за время правления Хорохордина паспорт был аннулирован. И сегодня этот объект никак не защищён. Поэтому к нему активно строится сейчас дорога — через уникальнейшие и нетронутые пути миграции косуль и других диких животных. Как я уже сказал, все происходит без общественных слушаний. И на эту дорогу выделяются колоссальные ресурсы, речь идёт о нескольких миллиардах рублей, которые выделены на трассу длиной всего в несколько километров.

В то же время два высокогорных района республики — Усть-Канский и Усть-Коксинский, — где люди живут очень бедно, до сих пор не обладают должной транспортной доступностью. До сих пор нет асфальта, а там, где он есть, — пришёл в негодность. Чтобы не разбить автомобиль, там нужно ехать со скоростью 40 км/ч.

Соответственно, люди видят, что в интересах узкого круга лиц Хорохордин делает всё возможное, а в интересах нескольких районов делается очень мало. Такая же ситуация у нас — с лесоустройством промышленная переработка практически встала. Лесная отрасль погибает, нет сырья. Соответственно, в нескольких районах разоряются семьи и бизнес.

Ну и кадровые вопросы: мы в прошлом году не утвердили вице-премьера Донского, он набрал всего 14 голосов из 41. Практически это был вотум недоверия человеку, который был ещё при прежнем губернаторе, который оскандалился, который в пьяном виде ругал алтайскую часть населения республики матом, его ближайшее окружение сейчас находится под стражей из-за того, как они «осваивали бюджет». Этот человек до сих пор находится у власти, в отличие от Алек­ся Тюх­те­нева — достойнейшего представителя алтайского народа, которого губернатор уволил не так давно. Этот человек из очень уважаемой семьи, прожил всю жизнь в республике. Именно его парламент на 100% поддержал в прошлом году на должность первого вице-премьера. Спустя меньше чем год губернатор его уволил. Формулировка — по собственному желанию, но в это никто не верит. Депутатов при этом не спросили, хотя именно они поддерживали его выдвижение. Сложилось впечатление, что губернатору данный компетентный человек нужен был именно для того, чтобы выиграть выборы. Потом он его уволил.

Соответственно, все кадровые решения, принимаемые губернатором, вызывают отторжение у депутатского корпуса. И так во всём. Даже в маленьком вопросе. Олег Хорохордин «подарил», естественно, не из своего кармана — сделал так, что Горно-Алтайск получил 12 школьных автобусов. Этот транспорт в торжественной обстановке, с фанфарами, музыкой и шариками подарили школам, чтобы дети из высокогорных районов могли беспрепятственно добираться до учебных заведений. Все этого ждали, это был очень важный вопрос. Соответственно, при голосовании на выборах губернатора население этот момент запомнило, что автобусы были подарены. Но наступило 1 сентября, потом прошёл ещё месяц, ещё, а автобусов нет. В декабре их снова подарили — опять с шариками и речами. До сих пор эти автобусы не ходят.

Задаём вопрос: «Где автобусы, когда будет выполнено обещание?» — не получаем ответа. Такой вот красноречивый пример о том, что выборы — выборами, но работа не ведётся. Задача была — выиграть выборы, а дальше, поддержка населения, лояльность уже никому не нужна.

ИА REGNUM: То есть верно, что вы пойдёте до конца по обозначенной процедуре отзыва губернатора?

Да, верно, сейчас начнётся противодействие, пока не понятно, в какой форме, но когда мы всё затевали, разумеется, думали об этом. Мы представляем народ республики и в интересах народа, чтобы глава работал более эффективно. Если он не сможет этого, то уйдёт в отставку.

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