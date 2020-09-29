Киев, , 17:12 — REGNUM Первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Витольд Фокин заявил, что не видит никаких подтверждений войны между Россией и Украиной.

Об этом он заявил сегодня, 29 сентября, на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти.

Фрагменты выступления Фокина на мероприятии приводят центральные украинские СМИ.

«Что касается войны — я не политик. Поэтому дать какое-то определение я не могу. Потому что никакого подтверждения, что ведется война между Россией и Украиной, пока я лично не видел», — сказал политик.

Также он отрицает, что другие озвученные им резонансные заявления были специально подготовлены для него:

«Никто никогда ничего не готовит для меня… У меня капризный характер, и никто не может мне угодить», — заявил Фокин, который был первым премьер-министром независимой Украины.

ИА REGNUM напоминает, что во фракции «Голос» Верховной рады Украины подготовили депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отозвать Фокина из состава делегации Украины. За первые часы под запросом уже успели подписаться 49 народных депутатов. В «Голосе «заявили, что Фокин своими высказываниями якобы дает президенту России Владимиру Путину «зеленый» свет для реализации его кровавых планов на наших территориях».

Именно на риторике «войны с Россией» построена деятельность большинства политических партий Украины, особенно «Европейской солидарности», лидером которой является экс-президент Петр Порошенко.