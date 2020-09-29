Минск, , 17:01 — REGNUM Госдеп США развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистов. Вашингтон также пытается рассорить христианские церкви Белоруссии, говорится в опубликованном 29 сентября комментарии директора СВР Сергея Нарышкина.

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«По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях.

До клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения оппозиционной политической пропаганды среди верующих», — заявил Нарышкин.

Российские разведчики разгадали планы врага, отметив: «По замыслу американцев, это должно вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви.

По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ.

Расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах».

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