Бишкек, 29 сентября 2020, 16:59 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии внесла в министерство иностранных дел республики предписание с требованием прекратить полномочия почетного консула Норвегии Айжан Чыныбаевой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
В ведомстве свое требование обосновали тем, что Чыныбаева, являясь одновременно консулом иностранного государства и кандидатом в депутаты парламента Киргизии, нарушает тем самым требования киргизского законодательства.
В итоге внешнеполитическое ведомство удовлетворило требование генпрокуратуры и прекратило полномочия Айжан Чыныбаевой в качестве почетного консула, дабы не нарушать запрет на занятия политической деятельностью консульскими должностными лицами.
ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы в Киргизии запланированы на 4 октября 2020 года. За 120 депутатских мандатов борются кандидаты от 16 политических партий.
Читайте также: ЦИК надеется, что пандемия не сорвет парламентские выборы в Киргизии