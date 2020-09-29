Бишкек, , 16:59 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии внесла в министерство иностранных дел республики предписание с требованием прекратить полномочия почетного консула Норвегии Айжан Чыныбаевой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ведомстве свое требование обосновали тем, что Чыныбаева, являясь одновременно консулом иностранного государства и кандидатом в депутаты парламента Киргизии, нарушает тем самым требования киргизского законодательства.

В итоге внешнеполитическое ведомство удовлетворило требование генпрокуратуры и прекратило полномочия Айжан Чыныбаевой в качестве почетного консула, дабы не нарушать запрет на занятия политической деятельностью консульскими должностными лицами.

ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы в Киргизии запланированы на 4 октября 2020 года. За 120 депутатских мандатов борются кандидаты от 16 политических партий.

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