Москва, , 16:52 — REGNUM В «Единой России» с обеспокоенностью наблюдают за происходящим вокруг ареста лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

«Знаем Гагика Коляевича Царукяна как друга Российской Федерации, политического деятеля, который много сделал для укрепления связей между Россией и Арменией. С 2008 года партия «Единая Россия» и партия «Процветающая Армения» плодотворно работают на основе Соглашения о сотрудничестве. Обыски в региональных отделениях партии «Процветающая Армения», допросы активистов партии, возбуждение уголовного дела против Царукяна, лишение его депутатской неприкосновенности и арест могут расцениваться как проявление избирательного правосудия, ангажированное преследование влиятельного политика Армении и неприкрытое давление на одну из ведущих оппозиционных партий республики», — заявил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов.

Он отметил, что осуществляемые действия в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна идут вразрез с заявлениями властей страны о верховенстве закона и обеспечении прав человека, не способствуют поддержанию внутриполитической и социальной стабильности Армении.

«Выражаем надежду, что вопрос найдет свое разрешение строго в юридической плоскости на основе уважения принципов политического плюрализма и свободы осуществления общественной деятельности», — заявил Неверов.