Подгорица, , 16:50 — REGNUM «У Черногории и Великобритании сложились прекрасные двусторонние отношения, хорошее сотрудничество на политическом уровне, которое необходимо еще больше обогатить более прочными экономическими связями», — заявил премьер-министр Черногории Душко Маркович на встрече с новым послом Великобритании в Подгорице Карен Мэддокс.

«Мы очень гордимся и благодарны за партнерство, сотрудничество и поддержку, которые мы получили от Великобритании на пути к европейской и евроатлантической интеграции», — сказал премьер-министр.

Посол Мэддокс отметила, что она будет стремиться к дальнейшему улучшению сотрудничества между Великобританией и Черногорией и что она надеется, что в ближайшее время будет подписано Соглашение о партнерстве, торговле и сотрудничестве, которое станет основой для укрепления экономического сотрудничества между двумя странами.

Собеседники согласились с тем, что для Черногории чрезвычайно важно продолжать свой европейский и евроатлантический курс, и посол Мэддокс сказала, что Великобритания будет продолжать оказывать поддержку в этом направлении.