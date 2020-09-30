Токио, , 07:57 — REGNUM В Японии негативно отреагировали на установку в Берлине монумента девушке, символизирующей корейских женщин, которые в годы войны подверглись сексуальному насилию со стороны японских военных, сообщает 29 сентября информационное агентство Kyodo.

Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил на пресс-конференции 29 сентября, что монумент, который в тот же день открыли в столице Германии, вступает вразрез с позицией Японии по этому вопросу. Согласно заявлению Като, Токио стремится наладить отношения с Сеулом, а упоминание этого инцидента препятствует достижению этой цели.

Генеральный секретарь Като сказал также, что правительство Японии будет стремиться ликвидировать эту статую и заполучить внимание к своей позиции со стороны международного сообщества.

Статуя установлена при финансовой поддержке общественной группы, защищающей права выживших южнокорейских «женщин для утешения», подвергшихся сексуальному насилию.

Последствия колониального господства Японии на Корейском полуострове в 1910—1945 годах, часто становились причиной напряженности в отношениях между странами.

В Южной Корее считают, что Япония недостаточно раскаялась в своем милитаристском прошлом, в том числе и в отношении проблемы женщин для утех.

В Германии это третья статуя, посвящённая проблеме. Две другие установлены на частной территории, новую поставили на одной из улиц столицы с разрешения властей.

Подобные статьи есть также в США и Южной Корее, в том числе перед посольством Японии в Сеуле.