Париж, , 17:07 — REGNUM В ходе встречи с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание поспособствовать в качестве посредника урегулированию политического конфликта в Белоруссии. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает Le Figaro.

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В рамках визита в Литву, который завершится вечером 29 сентября, Макрон встретился с Тихановской. После беседы, во время пресс-конференции, лидер Франции, «как настоящий европеец», пообещал «сделать все, что возможно, для обеспечения посредничества» в урегулировании белорусского конфликта.

Сама Тихановская подтвердила эти слова.

Макрон уточнил, что планирует вернуться к «посредничеству ОБСЕ, чтобы процесс мог идти вперед».

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Напомним, 28 сентября Макрон отправился с визитом в Литву, где планировал подтвердить свою поддержку белорусским гражданам, принимающим участие в протестах против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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