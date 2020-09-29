Вашингтон, , 16:48 — REGNUM С осуждением действий Баку в отношении Нагорного Карабаха выступила конгрессмен Дина Тайтус. Соответствующее обращение американский политик опубликовала в своем твиттере.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

"Я осуждаю нападения Азербайджана на Нагорный Карабах и поддержку Турцией этой агрессии», — заявила Тайтус.

Она убеждена, что США должны возглавить дипломатические усилия через Минскую группу ОБСЕ и «призвать Турцию прекратить посылку оружия и боевиков в Азербайджан».

И Турция, и Азербайджан отрицают, что Анкара оказывает прямую военную помощь Баку.

Читайте развитие сюжета: В США обвинили Турцию в срыве мирного процесса вокруг Нагорного Карабаха