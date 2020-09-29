Киев, , 16:27 — REGNUM Рекордный уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» уже в прошлом, и на сегодняшний день у всё большего числа украинцев вырабатывается иммунитет против вируса «СЛУГА-19».

Об этом журналистам сегодня, 29 сентября, заявил народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний, комментируя текущую политическую ситуацию в стране.

Политик считает, что украинцы должны воочию увидеть разницу между обещаниями и делами президента и пропрезидентской партии.

«К сожалению, против вируса «СЛУГА-19» сыворотку не придумали, но иммунитет граждан, уже переболевших этой хворью, растет с каждым днем. Поэтому рекордные цифры поддержки Зеленского и его партии уже можно считать в прошлом. Увы, страна должна была переболеть этим. Увидеть разницу между обещаниями и делами», — сказал Загородний.

Парламентарий напомнил, что «слуги народа» пришли к власти на обещаниях сломать режим Порошенко и «сшить» страну, а также вернуть обществу свободы и демократию.

«Но нынешний обитатель резиденции в Конче-Заспе, площадью более 2 тыс. квадратных метров (имеется ввиду действующий президент Украины Владимир Зеленский, — Ред.) не просто продолжил курс предшественника (Петра Порошенко), но и пошел гораздо дальше — продолжил рвать страну, усилил цензуру и давление на СМИ, взялся с новой силой распродавать то, что по праву принадлежит народу Украины», — отметил Загородний.

Также оппозиционный депутат указал на тот неоспоримый факт, что «Слуга народа» переживает на данный момент глубочайший кризис.

«То, как «слуги» пытаются зацепиться за власть на местах, договариваясь с насквозь коррумпированными местными элитами и не гнушаясь ничем, говорит о глубоком кризисе в их партии, существующей скорее виртуально. Я уверен, что очень скоро, когда поддержка режима Зеленского упадет до неприличного уровня, мы увидим куда большую волну скандалов и разоблачений внутри «Слуги народа» чем те, которые нам уже пришлось наблюдать», — резюмировал народный депутат Украины.

ИА REGNUM напоминает, что согласно последним рейтингам, обнародованным в середине сентября, партия «Слуга народа» стремительно теряет поддержку, в частности, по сравнению с апрелем рейтинг упал более чем 11%. В частности, если бы выборы в Верховную раду проходили в середине сентября, то за «Слугу народа» проголосовали бы лишь 21,5% тех, кто определился.

25 октября на Украине должны состояться местные выборы.