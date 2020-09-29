Варшава, , 16:19 — REGNUM В официальных источниках министерства иностранных дел Польши 29 сентября появилось сообщение с призывом к жителям страны воздержаться от посещения Ливии. А тех граждан, которые находятся в Ливии, призвали как можно скорее покинуть это государство. Об этом передает Polskie Radio 24.

Данные призывы были обнародованы в связи с «продолжающимся вооруженным конфликтом и полной дестабилизацией ситуации в области безопасности».

Нынешняя напряженная ситуация в ливийском государстве является результатом наступления правительственных войск на позиции мятежников.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда после свержения Муаммара Каддафи страна раскололась на два враждебных лагеря.