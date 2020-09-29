Киев, , 16:17 — REGNUM 30,7% граждан Украины считают, что события в ходе т. н. «евромайдана» в конце 2013 г. и начале 2014 г. были государственным переворотом.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, которые были обнародованы сегодня, 29 сентября.

Вместе с тем, как отмечают социологи, 54,1% респондентов выбрали вариант: «События на майдане в конце 2013 и начале 2014 года — это революция достоинства, справедливое восстание народа против авторитарной власти».

Кроме того, не согласны с предложенными вариантами или не определились с ответом 15,2% опрошенных.

Социологи отмечают, что вариант о госперевороте чаще всего выбирали люди более старшего возраста, а вариант о «революции достоинства» — относительно молодые респонденты.

Организаторы отмечают, что исследование проводилось 14−19 августа методом интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.