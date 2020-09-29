Екатеринбург, , 16:06 — REGNUM Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько публично отверг обвинения в коррупции, высказанные в отношении него экс-депутатом Заксобрания Свердловской области Сергеем Семёновых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На пресс-конференции Бидонько заявил, что Семёновых не первый раз обвиняет его. Чиновник предположил, что экс-парламентарий обиделся на вице-губернатора из-за того, что последний смог избраться депутатом Госдумы в 2016 году.

«Не исключено, что подобным громким заявлением он решил начать предвыборную кампанию», — добавил вице-губернатор.

Обращаться в суд чиновник не планирует.

Как сообщало ИА REGNUM, Бидонько стал заместителем губернатора по внутренней политике Свердловской области в декабре 2018 года. Он добровольно сложил мандат депутата Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы Сергей Бидонько стал свердловским вице-губернатором