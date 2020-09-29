Джакарта, , 16:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил субъекты микробизнеса в стране пережить пандемию и не закрывать свой бизнес, сообщает Kompas.

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«Мы надеемся, что после начала вакцинации, введения вакцины, в этом году или в начале следующего года, условия начнут улучшаться, станут нормальными», — заявил глава государства, пообещав, что вакцина от COVID-19 скоро будет доступна.

«Я прошу всех нас выжить», — продолжил президент.

По словам Джоко Видодо, сложности испытывают не только малые и микропредприниматели, но и средний и крупный бизнес. По сути, страна тоже испытывает дефицит. Экономический рост во втором квартале 2020 года снизился на 5,32%.

Известно, что правительство Индонезии выделило средства для помощи микропредпринимателям, пострадавшим от пандемии. Власти Индонезии предоставили им денежную помощь в размере 2,4 млн индонезийских рупий ($160).

Как сообщало ИА REGNUM, исследователь Indonesia Corruption Watch (ICW) Вана Аламшах заявил, что в первом полугодии 2020 года в стране было зафиксировано 169 случаев коррупции.

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