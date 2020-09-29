Брюссель, , 16:07 — REGNUM Два соглашения на сумму €129 млн о выделении Евросоюзом финансовой помощи Грузии подписали 29 сентября комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей и грузинский премьер-министр Георгий Гахария. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

«Георгий Гахария сказал, что подписание в ходе визита соглашений «Договор об устойчивом развитии» и «Комплексное территориальное развитие» является еще одним подтверждением особых отношений между Тбилиси и Брюсселем», — говорится в сообщении пресс-службы

Также отмечается, что в ходе встречи с еврокомиссаром Гахария подчеркнул, что большинство населения Грузии поддерживает курс государства на евроатлантическую интеграцию.

Напомним, Гахария прибыл в Брюссель 29 сентября с двухдневным визитом. Ранее он провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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