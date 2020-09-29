Киев, , 15:55 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины направили президенту страны Владимиру Зеленскому коллективное обращение, в котором призвали его исключить Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом написала член фракции «Голос» в парламенте Соломия Бобровская 29 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Обещала депутатский запрос об отзыве Витольда Фокина из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ (фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» — ИА REGNUM), все представители депутатских групп и фракций поставили свои подписи», — сказано в сообщении.

В обращении утверждается, что заместитель главы ТКГ Фокин сделал ряд заявлений, касающихся Донбасса, которые якобы противоречат конституции Украины. Также утверждается, что из уст представителя Украины звучали «антиукраинские» высказывания ещё до его назначения в ТКГ.

Бобровская приложила к своему сообщению фотографии обращения, на которых видно около 50 подписей депутатов Верховной рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фокин заявил, что война в Донбассе продолжается во многом из-за действий бывшего президента Украины Петра Порошенко.