Киев, , 15:52 — REGNUM Миссия Украины при НАТО в настоящий момент работает над реализацией важнейшего проекта внедрения электронного обмена секретными документами между Украиной и Альянсом.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев в интервью «Интерфакс-Украина», материал опубликован сегодня, 29 сентября.

«В настоящее время среди ряда других проектов, над реализацией которых мы работаем, я бы хотел особо выделить внедрение электронного обмена секретными документами. Это — шаг, без которого мы не можем видеть себя членами НАТО», — сказал, в частности, Толкачев.

По его словам, «не так давно» Украина получила от НАТО пакет документов, который определяет рамки, политику обращения закрытой, конфиденциальной, секретной информации в электронных сетях.

«Эти документы были переданы в Киев — в СБУ и государственную службу спецсвязи и защиты информации для того, чтобы они изучили, какие наши, украинские правила нужно поменять, чтобы соответствовать необходимым требованиям… После этого будет разработано архитектурное техническое решение, будут проведены сертификация и тестовый обмен документами, и у нас будет работающий, эффективный электронный канал обмена закрытыми документами, которые мы получаем от НАТО точно так же, как их получают члены альянса», — подчеркнул чиновник. Толкачев считает, что после того, как Украина приведет свою систему в соответствие со стандартами НАТО, уровень доверия к украинским спецслужбам будет на порядок выше, чем сейчас.

ИА REGNUM напоминает, что за последнее время на Украине произошел целый ряд скандалов, связанных с прослушкой высокопоставленных чиновников, в частности, на тот момент премьер-министра Алексей Гончарука. Хотя президент Украины Владимир Зеленский и поставил задачу оперативно расследовать, кто и как организовал прослушку, о результатах соответствующего расследования до сих пор ничего не известно.