Варшава, , 15:41 — REGNUM Лидер общественного движения «Польша 2050» Шимон Холовня 29 сентября объявил, что начинает сбор подписей под заявлением о регистрации политической партии. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Я собираюсь начать процесс регистрации политической партии. Мы начинаем эту процедуру сразу сегодня. Это будет время настоящей политической активности тех граждан, которые раньше были пассивны», — сообщил политик во время пресс-конференции 29 сентября.

По словам Холовни, он не может сообщить название партии до тех пор, пока документы не поступят в регистрационный орган. «Таких партий в Польше еще никогда не было. Мы не будем заниматься гонкой за рейтингами и пиаром», — подчеркнул политик.

Холовня утверждает, что у его партии с самого начала будет «прививка» от трех самых серьезных «болезней», которыми страдают польские политические силы. По его мнению, это оторванность от реальности, сосредоточенность на своих внутренних проблемах и планы по «захвату мира».

Напомним, в текущем году он принял участие в выборах президента Польши, занял 3-е место, получив 13,87% голосов избирателей. Ранее ни в каких политических партиях не состоял, занимался политической журналистикой.