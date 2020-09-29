Ереван, , 15:41 — REGNUM Минобороны Армении показало видео уничтожения вертолета вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе. Видео опубликовано в телеграм-канале Sputnik Армения.

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На кадрах видно, как ракета долетает до цели, после чего вертолёт вспыхивает в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 сентября представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что во время боев в Нагорном Карабахе ВС Армении сбили вертолет армии Азербайджана.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. На линии соприкосновения начались обстрелы населённых пунктов. О жертвах заявляли как в Армении, так и в Азербайджане.

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