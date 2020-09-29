Киев, , 20:43 — REGNUM Война в Донбассе длится до сих пор из-за действий бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин 29 сентября в стенах Верховной рады. Трансляцию заседания вёл парламентский телеканал «Рада».

Он рассказал, что Минские соглашения являются безальтернативным инструментом решения конфликта в Донбассе, хотя и не являются нормативно-правовым актом, обязательным для исполнения Украиной. Тем не менее, РФ требует от Украины выполнить ровно то, что в них написано.

«Россия требует того, что конкретно прописано в Минских договоренностях: провести выборы в Донбассе», — заявил Фокин.

Также он отметил, что в продолжающемся конфликте в Донбассе во многом виноват бывший президент Украины Пётр Порошенко:

«Главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции, на то время, больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела».

Замглавы делегации Украины в ТКГ также заявил, что не видит никаких свидетельств того, что в Донбассе идёт война между Украиной и Россией.

«Ни одного подтверждения, что ведется война между РФ и Украиной, я не вижу», — сказал он.

Напомним, на момент заключения Минских соглашений, президентом Украины был Пётр Порошенко. Его подозревают в разворовывании государственных денег, выделенных на войну в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Верховной раде Украины проходит специальное заседание, на которое приглашены представители Украины в ТКГ. Парламентарии хотят обсудить с ними стратегию поведения на переговорах по вопросу Донбасса.

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