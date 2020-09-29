Киев, , 15:44 — REGNUM Фракция «Слуга народа» в Верховной раде вскоре проведет специальное выездное заседание в Донбассе, заявил журналистам сегодня, 29 сентября, глава фракции Давид Арахамия.

Соратник Зеленского отметил, что заседание будет закрытым и пройдет в «нулевой зоне», но не уточнил, где конкретно. По его словам, депутаты хотят поговорить с военными и мирным населением Донбасса.

Ожидается, что такое заседание пройдет на следующей неделе, точная дата еще неизвестна.

ИА REGNUM отмечает, что накануне было заявлено, что парламентская фракция партии «Слуга народа» проведет специальное заседание для обсуждения стратегии украинской делегации на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в настоящий момент практически остановлены из-за того, что принятый Радой закон о местных выборах не соответствует минским соглашениям, и парламент Украины не собирается это исправлять.