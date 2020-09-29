Элиста, , 15:36 — REGNUM Руководитель республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Калмыкии Владимир Сангаджиев освобождён от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков.

В документе уточняется, что трудовой договор с директором центра расторгается «по инициативе работника (по собственному желанию)».

О новом руководителе учреждения в настоящее время не сообщается. На сайте центра указано лишь, что с июня 2020 года должность главного врача учреждения временно исполняет Киштя Хулхачиева.