Ереван, , 15:27 — REGNUM В настоящее время существует угроза территориальной целостности и суверенитету Армении со стороны Азербайджана. Такое заявление сегодня, 29 сентября, сделал постоянный представитель Армении при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Биягов.

«Расширение географии противостояния может создать прямую угрозу для безопасности, территориальной целостности и суверенитета Армении», — приводит ТАСС его слова.

Читайте также: Ереван может попросить военную помощь у России

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Биягов отметил, что в этом случае Ереван задействует соответствующие «военно-политические механизмы для противодействия внешней агрессии».

Напомним, ранее посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявлял об отсутствии планов у Еревана обращаться за помощью в ОДКБ в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха длится почти 30 лет, с тех пор как территория объявила о выходе из состава Азербайджана. Баку её независимость не признаёт.

Утром 27 сентября произошло очередное обострение давнего конфликта. На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились столкновения между Арменией и Азербайджаном. Пока никаких мирных переговоров стороны не ведут, боестолкновения продолжаются.