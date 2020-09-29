Москва, 29 сентября 2020, 15:27 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу канцлера Германии Ангелы Меркель с российским блогером Алексеем Навальным.
«По всей видимости, (Меркель встретилась с Навальным), желая или высказать ему поддержку, или высказать пожелания скорейшего выздоровления. Как можно еще это воспринимать?» — сказал он журналистам.
Представитель Кремля добавил, что здоровье любого гражданина России для Кремля, в том числе здоровье Навального, является приоритетом.
Напомним, ранее немецкая газета Der Spiegel сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в режиме «сверхсекретности» навещала российского блогера Алексея Навального в берлинской клинике Charite, где он проходил лечение якобы от отравления.
По данным издания, этим «необычным жестом» канцлер подчеркнула солидарность германского правительства с оппозиционным блогером.
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