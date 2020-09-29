Киев, , 15:25 — REGNUM Во фракции «Голос» Верховной рады Украины подготовили депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отозвать с должности первого заместителя главы украинской делегации контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Витольда Фокина.

Об этом сегодня, 29 сентября, сообщила представитель «Голоса» Соломия Бобровская, которая и является главным автором инициативы, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, в первый же день под запросом уже успели подписаться 49 народных депутатов.

«Не уверена, что все народные депутаты поддержат эту инициативу, но это точно покажет истинные лица каждого парламентария», — заявила Бобровская.

По оценке депутата, ряд заявлений, сделанных Фокиным в последнее время — в частности, о проведении выборов, об особом статусе Донбасса и о прекращении войны «не только порочат наш авторитет на международной арене, но и демонстрируют Путину «зеленый» свет для реализации его кровавых планов на наших территориях».

ИА REGNUM напоминает, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин действительно сделал ряд резонансных заявлений относительно урегулирования в Донбассе, но при этом он каждый раз подчеркивал, что выражает лишь собственное мнение, а не официальную позицию государства. Наибольший резонанс на Украине вызвало предложение Фокина о проведении всеобщей амнистии в Донбассе, а также о необходимости принять «особый статус».