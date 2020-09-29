Киев, , 15:12 — REGNUM Первый заместитель главы Верховной рады Украины Руслан Стефанчук возмущен тем, что депутаты парламента в большинстве своем не выполняют карантинные правила, в частности, ношение защитных масок.

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Об этом он заявил в ходе заседания сегодня, 29 сентября.

Стефанчук попросил депутатов использовать маски, добавив, что он уже «устал это повторять».

«Я хочу обратиться к министру внутренних дел (Арсену Авакову)… чтобы в конце концов начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований, касающихся соблюдения средств индивидуальной гигиены», — сказал вице-спикер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что народный депутат и глава партии «Голос» Кира Рудикзаразилась коронавирусом.

В Верховной раде рассматривают возможность сделать непленарной неделю с 5 по 9 октября в связи с распространением коронавирусной болезни у народных депутатов.