Бишкек, , 15:05 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе рабочего визита в Будапешт встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава венгерского правительства рассказал киргизстанскому лидеру об особенностях и ценностях политической культуры страны, о структуре и деятельности правительства, и выразил готовность к расширению сотрудничества с Киргизией.

«Венгрия рассматривает Киргизию как страну с древними культурными традициями и глубокой культурой», — подчеркнул Орбан.

В ответ на это Жээнбеков отметил, что киргизстанские власти «рады тому, что Венгрия стала первым стратегическим партнером Киргизии в Европе»

«Сегодня исторический день. Мы подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Киргизией и Венгрией. Это решение имеет большое значение для граждан обеих стран», — подытожил он.