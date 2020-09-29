Баку, , 15:23 — REGNUM Зенитно-ракетные комплексы С-300 ВС Армении, направляющиеся в район Нагорного Карабаха, будут «уничтожены». Об этом 29 сентября заявил начальник пресс-службы азербайджанского минобороны полковник Вагиф Даргяхлы, чьи слова приводит пресс-служба.

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Как отметил Даргяхлы, армянские ЗРК С-300, снятые с боевого дежурства по охране воздушного пространства Еревана, начали передвижение в Нагорный Карабах.

«Заявляем, что их ждет участь уничтоженной в Нагорном Карабахе военной техники армянской армии», — указал глава пресс-службы минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления о возможной военной поддержке Азербайджана или Армении, конфликтующих из-за Нагорного Карабаха, только усугубляют ситуацию в регионе.