Москва, , 15:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с новоизбранным премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с недавним назначением на пост главы правительства (ранее ему была направлена телеграмма). С обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили планы в продолжении усилий по продвижению «всего комплекса отношений» между двумя странами как в интересах российского и японского народов, так и в интересах Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Лидеры договорились продолжать контакты на различных уровнях.