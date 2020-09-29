Москва, , 14:57 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о выплате пособий для безработных домохозяек, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Законопроект, внесенный в Госдуму депутатами нижней палаты парламента от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, предполагал установить пособие в размере 1 МРОТ (то есть 12 130 рублей), а в случае принятия закона, рассчитывать на дополнительные выплаты смогут не только домохозяйки-женщины, но и мужчины.

Профильный комитет Госдумы выступил против законопроекта. Там, в частности, указали на то, что при определении права на получение пособия в соответствии с законопроектом должны учитываться доходы всех совместно проживающих с домохозяйкой (домохозяином) членов семьи, однако подлежащие учету виды доходов, период и основания прекращения выплаты пособия в законопроекте не определены.

Большинство парламентариев согласились с позицией комитета, законопроект был отклонен.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Госдумы не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам