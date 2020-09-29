Токио, , 15:00 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил президенту России Владимиру Путину о своём намерении решить территориальную проблему, связанную с Курильскими островами, в телефонном разговоре 28 сентября. Об этом Суга сообщил журналистам.

«Я сказал, что не хочу передавать проблему принадлежности северных территорий следующему поколению и намерен решить её», — заявил Суга.

Он подчеркнул, что желает в полной мере развивать отношения Москвы и Токио. В скором времени, добавил Суга, он и Путин договорились встретиться лично для обсуждения двусторонних отношений.

Напомним, «северными территориями» в Японии называют южные Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи.

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