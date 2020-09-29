Брюссель, , 14:47 — REGNUM Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова не намерена уходить в отставку после требования уволить ее со стороны главы правительства Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

По ее словам, Юрова пользуется полной поддержкой председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы не намерены комментировать заявления СМИ и конкретных людей о членах коллегии Еврокомиссии. Мы остаемся открыты для диалога с Венгрией», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Орбан направил в ЕК письмо, в котором содержится требование уволить Юрову в связи с ее оскорбительными публичными высказываниями в адрес Венгрии.

Ранее Юрова говорила, что Орбан строит в Венгрии «больную демократию», и назвала последние выборы в стране «последними свободными» выборами.

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