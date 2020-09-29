Москва, , 14:47 — REGNUM Законопроект о правилах оказания экстренной помощи вне больниц Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Предусматривается при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации возможность выполнения медицинского вмешательства без получения информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя.

Предполагается исключение: когда получен отказ от медицинского вмешательства, оформленный в установленном порядке.

Полномочие по принятию решения о выполнении медицинского вмешательства предлагается возложить на медицинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи, назначенного старшим.

В Российской Федерации осуществляется до 45 млн вызовов скорой медицинской помощи в год. В соответствии с действующим законодательством, на каждое свое действие медицинский работник скорой медицинской помощи должен получить согласие со стороны пациента, так называемое информированное добровольное согласие, напомнил депутат Госдумы Игорь Кобзев («Единая Россия»). На оформление согласие у бригады уходит от пяти до 20 минут.